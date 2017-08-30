الصين تقرض غينيا 20 مليار دولار حتى 2036 مقابل الحصول على معادن

وكالات – فجر

قال وزير المناجم الغيني إن الصين وافقت اليوم الأربعاء على تقديم قروض بقيمة 20 مليار دولار لغينيا على مدى 20 عاما تقريبا في مقابل امتيازات معدنية تركز بشكل رئيسي على البوكسيت الموجود بوفرة في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأضاف الوزير عبد الله ماجاسوبا إن من بين المشاريع التي ستمولها القروض مصنع مزمع لتنقية الألومينا لشركة تشاينا باور انفستمنت ومشروع للبوكسيت لشركة الألمنيوم الصينية المحدودة (تشالكو) ومشروع آخر للبوكسيت لمجموعة هينان الصينية للتعاون الدولي. والمشاريع الثلاثة جميعها في بلدة بوفا بشمال غرب غينيا.

وقال ماجاسوبا لرويترز “تلك هي المشاريع الثلاثة المستهدفة كأولوية في المرحلة الأولى… الإيرادات التي ستولدها هذه المشاريع ستستخدم في رد القروض”.

وأضاف أن الاموال ستنفق على مشاريع للبنية التحتية تشتد حاجة البلاد إليها. وغينيا هي إحدى الدول الأقل تنمية في العالم.

وكثيرا ما تستخدم الصين معادلة (الطرق مقابل المعادن) للنفاذ إلى الموارد الأولية في أفريقيا.

وقال ماجاسوبا إن المشاريع المخصصة تشمل طرقا في العاصمة الغينية وطرقا سريعة في البلاد ومشروعا لتوسيع ميناء كوناكري وخطا للنقل الكهربائي وبناء جامعة.

وقالت تشالكو الشهر الماضي إنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في مشروع بوفا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة كوناكري والذي تخلت عنه بي.إتش.بي بيليتون في 2013 .

وغينيا أكبر منتج في أفريقيا للبوكسيت، وهي مادة خام تستخدم في صناعة الألمنيوم، ويوجد بها بعض من أغنى مكامن البوكسيت وخام الحديد في العالم.