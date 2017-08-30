الجاسر يتفقد صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

متابعات_فجر

تفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على سير العمليات التشغيلية وتسيير الرحلات الخاصة بالحج في يومها الثاني، فيما التقى بفرق العمل المكلفة بخدمة ضيوف الرحمن، وشكرهم على جهودهم، حاثا على بذل الجهود لخدمة أعداد الحجاج المنقولين .

وتفقد الجاسر كذلك مكاتب الجهات الحكومية العاملة في الصالة، مثمناً دورهم في إنجاح الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم الحجاج، مشيدا بالتعاون بين الخطوط السعودية و الجهات المنظمة في تفويج الحجاج ومغادرتهم ، وحثهم على تعزيز النجاح الذي شهدته العمليات التشغيلية للخطوط بمرحلة القدوم في ظل نمو نسبته ٤٠٪‏ في عدد الحجاج المنقولين مقارنة بالعام السابق .

وقال الجاسر: خدمة ضيوف الرحمن تأتي على قمة الأولويات التي يحرص عليها الناقل الوطني الخطوط السعودية وهي بذلك تمثل دورها كباقي مؤسسات الدولة المتعددة المعنية بخدمة الحجاج، ونفخر بالعمل وبكل تفانٍ لأداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل ، حيث اتخذت بعض التدابير والإجراءات التي أسهمت وستسهم في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج وتحقيق أفضل معدلات الانسيابية .

ونوه بالنجاح الكبير في تنظيم وإدارة حج هذا العام، الذي جاء بتضافر الجهود من قبل منظومة الجهات الحكومية المكلفة بتنظيم الحج واستقبال وتوديع وخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا .

يذكر أن “السعودية” تواصل لليوم الثالث تسيير رحلاتها المتتابعة داخلياً ودولياً بكل انسيابية رغم كثافة عدد الرحلات وأعداد المسافرين في هذه الفترة التي تشهد تفويج ضيوف الرحمن بعد أن أتموا حجهم، كذلك إجازة عيد الأضحى وانتهاء إجازة الصيف، ويتابع فريق تنفيذي برئاسة المدير العام ميدانياً سير العمليات التشغيلية في جميع صالات المغادرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومتابعة تشغيل الرحلات وفق الخطة المعتمدة .

و بدأت الخطوط السعودية أمس الأول في تنفيذ خطتها التشغيلية الخاصة بنقل ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة ، وكانت الرحلة رقم ٦٣٠٠ والمتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى رحلات عودة الحجاج هذا العام، ثم توالت بعدها خلال اليوم الأول وعبر الأسطول الإضافي رحلات الحج التي يبلغ عددها 21 طائرة لتسيير رحلات حج الداخل وحجاج دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ مجموعها في اليوم الأول 49 رحلة وتشغيل رحلة إضافية إلى الهفوف إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة .