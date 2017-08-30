“أبا الخيل” : سنعاقب المتورطين في إيذاء طفل جازان المعنف

متابعات_فجر

توصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان للطفل المعنف من قبل أقاربه ومتابعة حالته عبر وحدة الحماية الاجتماعية، التابعة للوزارة.

وأكد خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل، عبر حسابه على “تويتر”: “وحدة الحماية الاجتماعية بجازان تتوصل للطفل وتتابع حالته صحيًّا، وسيتم تطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء بحق المعنفين”.

وكانت شرطة محافظة صبيا تلقت بلاغاً من مستشفى المحافظة، بوصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرُّضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تمّ انتقال المختصّين للمستشفى، وخلال المعاينة اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاماً ويسكن قرية جخيرة.