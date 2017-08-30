الإطاحة بمقيم دهس رجل أمن وصدم دورية مرورية بالطائف

متابعات_فجر

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم آسيوي إثر دهسه أحد رجال المرور بمنطقة الردف في محافظة الطائف ، وسيره باتجاه معاكس، والاصطدام بست سيارات منها دورية مرورية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن إحدى الدوريات المرورية بالطائف فوجئت خلال مباشرة عملها في منطقة الردف بسيارة بها 3 أشخاص تسير عكس الاتجاه، لافتًا إلى أن قائدها حاول دهس أحد رجال المرور قبل أن يصطدم بدورية مرورية و5 سيارات لمواطنين آخرين.

وأوضح أن الجهات الأمنية سارعت إلى القبض عليه؛ حيث تبين أنه مقيم من جنسية آسيوية، وأحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنه، كما جرى نقل رجل المرور إلى المستشفى قبل أن يغادره بعد تلقيه العلاج.