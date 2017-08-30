عاجل فجر
وكيل أمين العاصمة المقدسة يتابع ميدانيا المراحل الأخيرة من عمليات تهيئة ونظافة المشاعر المقدسة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها