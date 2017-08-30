وكيل أمين العاصمة المقدسة يتابع ميدانيا المراحل الأخيرة من عمليات تهيئة ونظافة المشاعر المقدسة

متابعات_فجر

تابع وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالسلام بن سليمان المشاط ميدانيا اليوم، المراحل الأخيرة من عمليات تهيئة ونظافة المشاعر المقدسة .

واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والمراحل التي أنجزت حتى الآن وفق الجدول الزمني التي وضعته الأمانة لموسم حج هذا العام، بمتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد في أداء مهام نظافة مسطحات المشاعر المقدسة .

وعقد المهندس المشاط اجتماعا في مقر الادارة العامة للنظافة بحضور مساعد الوكيل للخدمات مهدي بن عبدالرحمن وعدد من المسؤولين والإداريين لمناقشة أهم التحديات التي واجهت الفرق الميدانية وبحث الحلول المناسبة لها لتنفيذها في الأعوام القادمة، علاوة على استعراض المعدات والآليات التي عملت خلال حج وبحث سبل تطويرها إلى جانب عرض سبل تطوير الخطط التشغيلية للنظافة ومناقشة المعوقات وايجاد الحلول الجذرية لها وكذلك طرح أفكار تطوير وتشغيل آلية العمل وفق النتائج والمعطيات الميدانية لأعمال الموسم وعرض خطط الإصحاح البيئي والمعوقات والتحديات في تنفيذها خلال موسم حج هذا العام لمعالجتها وتلافيها في موسم الحج القادم بالإضافة إلى مناقشة البنية التحتية وميكنة العمل والأنظمة و التنسيق مع الجهات الأخرى وكذا تعزيز الوسائل التوعية والتثقيفية في مجال النظافة .

وأكد وكيل الأمين للخدمات أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات تبدأ من الآن في دراسة نتائج أعمال موسم الحج لمعالجة الملاحظات وتدعيم الإيجابيات وتعزيزها استعداد لموسم الحج القادم ، بما يحقق رقي الأداء لافتا النظر إلى أن النتائج والخبرات الميدانية تسهم بعون من الله وتوفيقه في الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء بما يحقق الآمال والتطلعات لافتا النظر إلى أنه تم حتى يوم 13 / 12 / 1438 ه رفع 66809 طنا من النفايات من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منها 47515 طنا من مكة المكرمة و19294 من المشاعر المقدسة .

وعبر عن اعتزازه بنجاح أعمال النظافة في موسم الحج الذي يتزامن مع نجاح كافة أعمال الموسم المقدمة من الجهات ذات العلاقة بشئون الحج والحجاج مرجعا هذا النجاح إلى توفيق الله عز وجل ثم بمتابعة واهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالملك آل الشيخ وإشراف معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار وإخلاص وتفاني جميع القائمين على نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبينا أن الأمانة جندت لتنفيذ خطتها في مكة المكرمة 150 مشرفا ومساعدا و237 مراقب عمال و5443 عامل نظافة و431 سائقا وخصصت 261 معدة تتضمن 96 ضاغطا كبيرا سعة 8 أطنان و18 ضاغطا سعة 20 طن و10 قلابات كبيرة و41 قلابا صغيرا و7 غرافات و30 بوب كات و2 مكنسة بردواي و10 مكانس آلية و34 مكنسة متوسطة و13 غسيل حاويات فيما جندت لخطتها في المشاعر المقدسة 86 مشرفا ومساعدا و236 مراقب عمال 6382 عامل نظافة 389 سائقا وخصصت 311 معدة تتضمن 59 ضاغطا كبير ا سعة 8 أطنان و30 ضاغط سعة 20 طنا و40 قلابا كبيرا و29 قلابا صغيرا و19 غرافة و87 بوب كات و3 مكنسة بردواي و22 مكانس آلية و20 مكنسة متوسطة ومغسلتي حاويات .