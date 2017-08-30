الكشف عن قيمة الشرط الجزائي لعقد ميسي

متابعات-فجر:

كشفت تقارير صحفية أمس الثلاثاء، عن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ، أن العقد الجديد الذي يربط ميسي بالنادي الكتالوني حتى صيف 2021، يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح برحيله لأي نادٍ آخر مقابل 300 مليون يورو (276 مليون إسترليني).

وأضافت أن هذا المبلغ يعد ضخمًا للاعب يبلغ 30 عامًا، ولكنه لا يقارن بصفقات انتقال الثنائي كيليان مبابي ونيمار جونيور إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي لم يوقع على العقد الجديد، رغم الاتفاق على بنوده منذ شهرين، بسبب غضبه من سياسة النادي في سوق الانتقالات بعد رحيل نيمار، والتعثر في ضم فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي.

ولفتت إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى بجدية لضم ليونيل ميسي، وارتبط اسمه كثيرًا بنجم البارسا في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بمدربه السابق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وفي الإطار ذاته، صرح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لقناة “بي تي سبورت”: “لن نجبر لاعبًا على الاستمرار مع الفريق، مثلما تفعل أندية أخرى في أوروبا، لدينا ثقافة مختلفة، ونسعى لأن يكون اللاعب سعيدًا بالتواجد مع الفريق والاستمتاع باللعب”.

وأتم: “من الممكن أن نضع شرطًا جزائيًا قيمته 500 أو 600 مليون أو 1.5 مليار يورو، لأنه إذا طلب لاعب الرحيل علينا عقد جلسة لمعرفة أسباب قراره، هذا ما افتقدناه مع نيمار، إذا فعلنا ذلك لوصلنا لقرار أفضل”.