مصرع ثلاثة قيادات ميدانية بارزة لميليشيات الإنقلابيين في جبهتي صرواح وباقم باليمن

واس-فجر:

لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية باليمن مصرعه متأثراً ‏بإصابته التي تعرض لها في منطقة صرواح بمحافظة مأرب شرقي البلاد.‏

وأوضحت مصادر في صنعاء أن قائد الميليشيا الإنقلابية في جبهة صرواح إسماعيل محمد علي ‏الشعباني ، أصيب الإثنين الماضي بجراح خطيرة إثر غارة جوية لمقاتلات ‏التحالف العربي استهدفت سيارته.‏

وأشارت المصادر إلى أن الشعباني توفي في المستشفى العسكري بصنعاء متأثراً ‏بجراحه.‏

وفي محافظة صعده، شمالي اليمن ، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي في جماعة الحوثي ‏الانقلابية في معارك مع قوات الجيش اليمني بجبهة باقم.‏

وذكرت المصادر أن القيادي مشرف فرحان ذياب ، لقي مصرعه متأثرا جراء إصابته ، مبينة ‏أن القيادي الصريع يعد من أهم القيادات الميدانية للميليشيات في جبهة باقم.‏

وفي ذات السياق، أفادت المصادر، وفقا لما ذكره موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة ‏اليمنية، مصرع ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الميليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية ‏البارزة في جبهة باقم، إضافة إلى جرح آخرين في معارك مع الجيش اليمني أمس .