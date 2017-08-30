مصرع ثلاثة قيادات ميدانية بارزة لميليشيات الإنقلابيين في جبهتي صرواح وباقم باليمن

واس-فجر:
لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية باليمن مصرعه متأثراً بإصابته التي تعرض لها في منطقة صرواح بمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وأوضحت مصادر في صنعاء أن قائد الميليشيا الإنقلابية في جبهة صرواح إسماعيل محمد علي الشعباني ، أصيب الإثنين الماضي بجراح خطيرة إثر غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت سيارته.
وأشارت المصادر إلى أن الشعباني توفي في المستشفى العسكري بصنعاء متأثراً بجراحه.
وفي محافظة صعده، شمالي اليمن ، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي في جماعة الحوثي الانقلابية في معارك مع قوات الجيش اليمني بجبهة باقم.
وذكرت المصادر أن القيادي مشرف فرحان ذياب ، لقي مصرعه متأثرا جراء إصابته ، مبينة أن القيادي الصريع يعد من أهم القيادات الميدانية للميليشيات في جبهة باقم.
وفي ذات السياق، أفادت المصادر، وفقا لما ذكره موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، مصرع ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الميليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية البارزة في جبهة باقم، إضافة إلى جرح آخرين في معارك مع الجيش اليمني أمس .