وصول 24277 حاجًا إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ، (24277) حاجًا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس (25720) حاجًا، فيما غادرها (40 ) حاجًا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه (41) حاجا، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية المصرية وعددهم (9658) حاجًا, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس (25677) حاجًا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم (3934) حاجًا.

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