الإعصار “إرما” يتجه إلى جزر ليوارد شرق الولايات المتحدة

متابعات_فجر

اتجه الإعصار “إرما”، وهو عاصفة من الفئة الخامسة توصف بأنها أشد إعصار على الإطلاق في المحيط الأطلسي، إلى جزر ليوارد شمال شرق الولايات المتحدة في طريقه مباشرة إلى أنتيجوا وبربودا.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة اليوم أن “إرما” جاء مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كم/س.

وكان المركز قد أعلن أن قوة الإعصار “إرما” زادت إلى درجة “خطيرة للغاية” مع توجهه بعنف غربا نحو شمال البحر الكاريبي, حيث يأتي هذا الإعصار بعد أقل من أسبوعين من الإعصار هارفي الذي اجتاح ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين، مخلفًا دمارًا واسعًا.