فشل محاولة لإطلاق صاروخ فضائي في فرنسا بسبب اشتعال النار في محركه

متابعات_فجر

فشلت محاولة لإطلاق صاروخ من ميناء الفضاء الأوروبي في جويانا الفرنسية في الثواني الأخيرة بعد اكتشاف اشتعال نار في محركه, حيث إنهاء عملية إطلاق الصاروخ “أرين 5” الذي يحمل قمرين اصطناعيين، بشكل آلي بعد اكتشاف النار في محركه الرئيسي، بحسب شركة “أريانسبيس” المسؤولة عن عملية الإطلاق.

وقالت الشركة : إن الصاروخ انتقل آليا على الفور إلى وضع الأمان، بينما يتم التحقيق في سبب اشتعال الحريق, وفي حالة نجاحه كان ذلك الإطلاق سيصبح الخامس للشركة خلال 2017م .

مما يذكر أن شركة أريانسبيس تأسست عام 1980 كشركة تجارية لإطلاق الأقمار الاصطناعية.