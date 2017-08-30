4 خلطات طبيعية تمنحك بشرة مشدودة

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هل تشعرين أنّ التجاعيد والترهلات بدأت تظهر على وجهك ولا تعرفين كيف يمكن أن تتخلّصي منها؟ موقع أنوثة سوف يكشف لك عن أفضل خلطات لشدّ الوجه في هذا الموضوع لكي تلجأي اليها.

خلطة البيض والسكر

لكل من ترغب في الحصول على بشرة مشدودة، نقترح أن تلجئي إلى هذه الخلطة التي تعتبر مفيدة جداً على صعيد شد الجلد وتنعيمه. كل ما عليك فعله هو مزج بياض بيضتين مع ملعقة صغيرة من السكر، وتطبيقها على البشرة مع التدليك بحركات دائرية. أتركيها لمدة 20 دقائق على الوجه، ومن ثم إغسليه بالماء البارد، لأن الماء البارد يساعد على شد البشرة أيضاً.

خلطة الموز وزيت الزيتون

هذه الخلطة الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل تساعدك في الحصول على بشرة نضرة ومشدودة، وفي هذا الإطار، إهرسي موزة واحدة، ومن ثم إمزجيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. وما إن تتجانس المكوّنات في ما بينها، حتى تطبقينها على الوجه لمدة 15 دقيقة، قبل غسلها بالماء الفاتر.

خلطة الطماطم

للطماطم أثر كبير في الحصول على بشرة شابة خالية من التجاعيد، فهو يحوي الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة. وفي هذا الإطار، إختاري ان تدلّكي وجهك بعصير الطماطم الطازجة، مع اتباع حركات دائرية مليّنة تساهم في شد البشرة. أتركي العصير على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

شد الوجه بالتدليك… طريقة سهلة جداً لا تحتاجين فيها إلا ليديك!

خلطة الجزر وجوز الهند والبرتقال

لهذه الخلطة فوائد مختلفة، إلى جانب شد البشرة، فهي تساعد على تفتيح لونها وتنعيمها، وللإستفادة من فوائدها المتعددة، إمزجي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين من عصير الجزر، وملعقة صغيرة من قشر البرتقال، وملعقة صغيرة من الزبادي. وما إن تتجانس المكوّنات في ما بينها، قومي بتدليك وجهك بهذا المزيج واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم إغسليه بالماء الفاتر.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخلطات هي وصفات مجرّبة من قبل النساء، وليس لها أي أساس علمي أو طبي.