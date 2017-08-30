الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال شرق ووسط المملكة ,كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق (عسير – الباحة – جازان – مكة المكرمة) تمتد شمالاً لتشمل مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .