تعرفوا عليها.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم في الجسم

متابعات – فجر :

يعدّ الكالسيوم من أهمّ العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لحمايته من الأمراض وليعمل بطريقة صحية، فهو يمنح خلايا الدماغ والعضلات والقلب الحيوية والنشاط اللازمين للأعمال اليومية كما أنّه يساهم في تقوية العظام وبناء العضلات والأسنان والأظافر وإطالة الشعر. ويعزز الكالسيوم كذلك من صحّة المرأة الحامل وصحة الجنين ويساعد في النمو سريعاً ويعمل على تقوية وبناء عضلاته، ويقوم بتنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على الجهاز المناعي للجسم. يتم الحصول على الكالسيوم عن طريق تناول الأطعمة الغنية به، لذا يجب على من يعاني من نقص حاد في الكالسيوم أن يتناول المكملات الغذائية التي تحتوي علىيه. مشكلة نقص الكالسيوم في الجسم مشكلة تهدّد الكثير من النساء وقد تسبّب لهنّ الإصابة بهشاشة العظام وعدم استقرار معدّلات ضغط الدم. فما هي الأعراض غير المتوقّعة التي يسبّبها نقص الكالسيوم في الجسم؟ أسباب نقص الكالسيوم في الجسم نقص الكالسيوم في الجسم يسمّى في علم الطب بنقص كلس الدم. يصيب نقص الكالسيوم الجسم نتيجة لأسباب عدّة أهّمها حدوث بعض الخلل في عمليات الأيض أو عمليات التمثيل الغذائي. وقد يحدث أيضاً قصور حادّ في نشاط الغدّة الدرقية وهو من مسبّبات نقص الكالسيوم في الدم. عدم تناول الأطعمة والمشروبات والفواكه والخضروات الغنية بنسبة كبيرة من الكالسيوم وتناول الأطعمة الضارة والمشروبات الغازية التي تقوم بامتصاص عنصر الكالسيوم من الجسم. يأتي كذلك الإصابة بالإسهال المزمن وتناول الأدوية الخاصة بإدرار البول والإصابة بالفشل الكلوي أو التهاب البنكرياس. كلّ هذه المشاكل تؤدّي لتسرّب الكالسيوم من الجسم والعظام. أعراض نقص الكالسيوم بمجرد إصابة الجسم بنقص حادّ في الكالسيوم يُلاحظ وجود العديد من الأعراض والمضاعفات علي الجسم من أهمها: 1- آلام في المفاصل من الأعراض الشائعة التي تشير بوجود نقص حاد في عنصر الكالسيوم بالدم هو الشعور بالآلام الشديدة في المفاصل مع الإحساس بالأوجاع والتشنجات في العضلات. يحدث هذا نتيجة الاسترخاء والانقباضات التي تحدث للعضلات. قد يصاب الجسم أيضاً بهشاشة في العظام وخاصة عند منطقة الركبتين وأصابع القدمين ومنطقة الفخذين والذراعين أيضًا. هنا تأتي خطورة الإصابة بالكسور خاصة عند النساء نظراً للمهام الملقاة عليهن ومراحل الحيض والحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، كلّ هذا يؤثر على نسبة الكالسيوم في عظامنا كنساء. كما يصاب الجسم نتيجة نقص الكالسيوم بالالتهابات المزمنة في المفاصل مثل التهاب الفصال العظمي وترقّق العظم وهذا نتيجة خسارة الجسم للكثافة العظمية الناجمة عن نقص في الكالسيوم. 2- مشاكل في البشرة والشعر والأظافر لأنّ عنصر الكالسيوم يلعب دوراً كبيراً في ترميم البشرة وتجديد خلايا الجلد فإنّ نقص نسبة الكالسيوم في الجسم قد يسبّب مشاكل عديدة للبشرة. منها شحوب وبهتان الوجه وقلّة نضارته مع ذبول العيون وظهور هالات سوداء حول العين نتيجة لعدم تجدد الخلايا. يترافق هذا مع ظهور التشقّقات والبقع الداكنة. كما تصاب البشرة أيضاً بالجفاف والخشونة. ومن أعراض نقص الكالسيوم في الجسم أيضاً حدوث كسور وضعف وتشقق الاظافر وعدم نموها بشكل سريع، مع ظهور بعض البقع البيضاء في الأظافر والتي تؤدي إلى تقصفها. نقص نسبة الكالسيوم في الجسم أيضًا قد يؤثر على الشعر ويحد من نموه ويسبب له العديد من المشاكل الصحية مثل تساقطه باستمرار وضعفه وتقصفه مع تكسر بصيلات الشعر. 3-أوجاع الأسنان أوجاع الأسنان علامة من ضمن أعراض نقص الكالسيوم في الدّم والجسم. لأنّ الكالسيوم هو العنصر الوحيد الذي يساعد على بناء الأسنان وتقويتها وجعلها صلبة ومتينة. عندما يحدث للجسم نقص وانخفاض في عنصر الكالسيوم سوف تتأثر الأسنان والضروس. ستصاب الأسنان كذلك بمشاكل عديدة مثل تسوس الأسنان والشعور بآلام شديدة في اللّثة. إضافة لظهور بقع صفراء شديدة على الأسنان وسقوطها وضعفها بشكل مفاجئ. 4- تنميل اليدين والقدمين مع ارتفاع ضغط الدم هذه من الأعراض الشائعة التي تحدث للجسم عندما يوجد انخفاض في نسبة الكالسيوم في الدم. فقد تُصاب أصابع القدم واليد واللسان بالتنميل وشدّ العضلات وانقباض في الأوردة وتغيرات في شكلها. كما أنّ الكالسيوم هو الذي يقوم بتنظيم مستويات ضغط الدم في الأوردة. عند حدوث نقص فيه فقد يصاب الجسم بإرتفاع في ضغط الدم.