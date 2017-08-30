“أخضر” عبر .. زي “القمر”

فيصل الخليل – فجر

أعلن المنتخب السعودي نفسه كثاني المنتخبات المتأهلة بنهائيات كأس العالم من مجموعته وذلك بعدما تخطى ضيفه المنتخب والياباني بهدف دون رد

أخطر فرص الشوط الأول كانت يابانية بالدقيقة 33 وركنية من جاكو شيباساكي حوّلها المدافع جين شوجي برأسه تجاه مرمى الأخضر لكن نوّاف العابد أبعد الكرة باللحظات الأخيرة، الرد أتى من منصور الحربي في الدقيقة 43 بتسديدة يسارية حادت عن مرمى الساموراي بالكاد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

بداية الشوط الثاني دفع البوسني هليلهوفيتش بمهاجمه تاكوما أسانو بدلًا من الخبير كيسوكي هوندا، ليرد الهولندي مارفيك بإقحام فهد المولِّد على حساب محمد السهلاوي.

بالدقيقة 50 كاد الساموراي أن يتقدّم بفرصة مطابقة من الكرة التي أنقذها العابد في الشوط الأول، لكن هذه المرة الرأسية أتت من المدافع مايا يوشيدا والإنقاذ أتى كالعادة من العابد.

بالدقيقة 54 أرسل تشينجي أوكازاكي رأسية جديدة خطيرة لكن المعيوف كان حاضرًا هذه المرة، الرد السعودي أتى بعدها بدقيقة واحدة ومرتدة خطيرة للغاية من فهد المولِّد الذي هرب من الرقابة اليابانية ببراعة كبيرة، لكنه سدد بالأخير في متناول الحارس المخضرم إيجي كاواشيما.

بالدقيقة 61 أرسل يوسوكي إيديجوتشي عرضية خطيرة لزميله أوكازاكي داخل مناطق الأخضر، ليرتقي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي ويضرب الكرة برأسه بجوار مرمى المعيوف.

الرد الأخضر كان قاسيًا بهدف تقدّم في الدقيقة 63 عن طريق البديل فهد المولِّد الذي استلم تمريرة نوّاف العابد وسدد كرة صاروخية لم يراها الحارس كاواشيما إلا داخل شباكه، منتصف الشوط الثاني أقحم هليلوفيتش كينيو سوجيموتو بديلًا لتشينجي أوكازاكي.

بالدقيقة 73 هرب فهد المولِّد بكرة خطيرة أخرى من الناحية اليُسرى لكن عرضيته وجدت الحارس الياباني كاواشيما يقظًا، قبل النهاية بربع الساعة سحب مارفيك قائده أسامة هوساوي اضطراريًا للإصابة ودفع بمعتز هوساوي.

قبل النهاية بعشر دقائق أنهى هليلوفيتش تغييرات اليابان ومنح الفرصة للمهاجم يويا كوبو على حساب جاكو شيباساكي، بالدقيقة 85 أنهى مارفيك تغييرات الأخضر ودفع بالزوري بدلًا منصور الحربي.

بقية الدقائق لم تأتي بجديد، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بهدف نظيف رفع رصيده النقطي إلى النقطة 19 لينتزع بطاقة الوصافة والتأهل المباشر، خلف المتصدر اليابان الذي صعد من الجولة الماضية برصيد 20 نقطة.