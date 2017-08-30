عاجل.. ” المنتخب السعودي” يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018

متابعات – فجر :
أحرز لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد بهدف أضاء ملعب الجوهرة وضمن التأهل لمنتخب بلاده أمام نظيره الياباني وذلك ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا .
متابعات – فجر :
أحرز لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد بهدف أضاء ملعب الجوهرة وضمن التأهل لمنتخب بلاده أمام نظيره الياباني وذلك ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا .
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