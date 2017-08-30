مصادرة 1100 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام بمكة المكرمة

متابعات – فجر :

قام المشرف العام على البلديات الفرعية بمكة المكرمة المهندس مهاب بن مصطفى عبادة، بجولة ميدانية على عدد من الأسواق بحي الشوقية والمواقع التابعة له ومنطقة الحلقة وعدد من مطابخ الإعاشة ومطاعم المنطقة، ورافقه خلالها المهندس ممدوح محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية وعدد من المسؤلين.

وتم الوقوف خلال الجولة علي عدد من الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنطقة ولإزالة المباسط العشوائية التي تستخدم من قبل المخالفين.

وأكد عبادة على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على هذه المواقع للتأكد من تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررا على الصحة العامة .

وكانت البلدية قد شكلت فريقا رقابيا يضم ما يقارب (20) شخص من مراقبي الأمانة وعدد من العمال والمعدات، وشارك في الفريق كلا من: معتز الغامدي والمهندس هتان قباني ورايد الثقفي وعلي عسيري وامين شاولي ، وبسام بالخير وشادي البصراوي وموسى النعمي وسامي يماني وفايز مشاط وبندر صلواتي وأحمد عساس ومحمد الحساني وبندر بالخير وأحمد قدير وهشام هندي والمراقبين الصحيين معاذ ربيقان وفهد بازيد وعبدالإله الخزاعي وبدر الصاعدي.

وقام الفريق أمس بجولة ميدانية رافقهم خلالها المهندس مهاب عبادة والمهندس ممدوح عراقي، ووقفو على عدد من المطابخ والمطاعم، وضبطوا العديد من المخالفات والمواد الغذائية غير الصالحة، وبلغ إجمالي ما تم مصادرته أكثر من (1100) كيلو لحوم مجهولة المصدر و(600) كيلو أرز وحوالي (200) كيلو دواجن واسماك وايدامات منوعة وكمية كبيرة من الأواني وأنابيب الغاز والأدوات المتنوعة، وجميعها غير صالحة للاستخدام، وتم إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة.