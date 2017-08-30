الجبير : تصريحات إيران بشأن التقارب ” مضحكة”

متابعات – فجر :

أعلن وزير الخارجية، عادل الجبير، أن تصريحات نظيره الإيراني بشأن التقارب مع المملكة “مضحكة”.

وأوضح الجبير، خلال تصريحات إلى الصحافيين في لندن: “يجب على إيران أن تغير سياساتها إذا ما أرادت التقارب”، مضيفًا أن تعاملات المملكة الدبلوماسية مع إيران بشأن الحج، لا علاقة لها بتطبيع العلاقات؛ لأن المملكة ترفض تسييس الحج.

وأشار إلى أن المملكة دعت الأمم المتحدة من أجل تقييم العمليات في اليمن، ولكن أحدًا لم يلبِّ الدعوة، التي تكررت أكثر من مرة.

وزعم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قبل أيام، أن بلاده تحرص على بناء “علاقات إيجابية” مع دول الجوار، بما في ذلك المملكة.