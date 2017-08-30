مارفيك : سنلعب للفوز أمام اليابان.. والجمهور السعودي ساندنا بقوة

متابعات – فجر :

أكد مدرب منتخب المملكة الأول لكرة القدم “الهولندي” بيرت فان مارفيك أنهم سيدخلون لقاء الغد أمام المنتخب الياباني للفوز رغم قوته وصعوبته , إضافة إلى انتزاعه بطاقة التأهل المباشرة الأول إلى مونديال روسيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان غداً في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم: ” المنتخب السعودي سيلعب المباراة بكل جدية رغم كل الظروف التي تواجهه” , مؤكداً أن الجمهور السعودي لا يحتاج لدعوة لحضور مباراة الغد لأنهم متواجدين دائماً مع منتخب بلادهم في كل مكان ، مقدماً لهم الشكر على دعمهم ومساندتهم للمنتخب.

وأضاف: “نعمل على أن نكون بكامل جاهزيتنا ولا نتأثر بالإصابات أو اللعب بتشكيلة مختلفة”.

من جانبه شدد قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي على أهمية المباراة خاصة أنها أمام منتخب قوي تأهل إلى نهائيات كأس العالم ، متمنياً أن يقدم وزملائه مباراة عالية المستوى من الناحية الفنية ليتمكنوا من تحقيق النقاط الثلاث , والتأهل للمرة الخامسة إلى نهائيات كأس العالم.

بدوره أكد مدرب منتخب اليابان وحيد خليلوزيتش أن فريقه سيدخل لقاء الغد برغبة تحقيق الفوز , رافضاً التقليل من قيمة المباراة كونهم ضمنوا التأهل من الجولة السابقة , مشيراً إلى أن اللاعب السعودي معتاد على الأجواء الحارة، وارتفاع نسبة الرطوبة مؤكداً أن المباراة صعبة، لكن سيخوضها بهدف الفوز”.

وأضاف: “في عالم كرة القدم لا يوجد فوارق , ولا يجب التقليل من قيمة أي مباراة والمنتخب السعودي يمتلك جودة عالية، ومواجهته ستكون من التحديات القوية بالنسبة لنا”.