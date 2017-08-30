مغادرة أكثر من عشرة آلاف حاج وحاجة عبر منفذ حالة عمار

متابعات_فجر

أكد مدير إدارة جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني أن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بدأت بتواجد جميع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية بعد أدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة .

وأوضح أن إدارة جوازات المنطقة وجوازات حالة عمار جندت كل طاقتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم ، الذين بدؤوا في الخروج من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، بعد أن قدمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن جوازات المنطقة أنهت أمس عملية خروج أكثر من 10 ألاف حاج من الجنسية الأردنية والفلسطينية والهندية والباكستانية وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات تقدمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار .

وأضاف العميد القحطاني أن مدينة الحجاج استقبلت أكثر من 35 ألف حاج وحاجة من 12 جنسية، قدموا لأداء مناسك حج هذا العام، مشيراً إلى أنه خلال مغادرتهم ستقدم لهم الخدمات كافة بالمنفذ، منوها بمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سلمان اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين .