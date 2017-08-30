القبض على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لمنظمة يمينية محظورة في بريطانيا

متابعات_فجر

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم، القبض على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لمنظمة يمينية متطرفة محظورة .

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، احتجزت الشرطة على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عامًا للاشتباه بتورطهم في التحضير لارتكاب أعمال إرهابية والتحريض عليها وبوصفهم أعضاء في منظمة National Action المرتبطة بحركات النازيين الجدد التي تعد أول منظمة يمينية يتم حظرها في البلاد العام الماضي على خلفية مقتل عضو مجلس العموم جو كوكس .

وتمت عملية الاعتقال وفقًا للمصادر داخل أربعة مدن إنجليزية شملت مدن بيرمنجهام وإبسويتش ونورثهامبتون وباويس .