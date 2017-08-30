تعليم الدواسر يُعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

متابعات_فجر

أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438 – 1439هـ.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان أن الحركة جاءت وفق الضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، التي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنياً أن تحقق حركة المعلمين والمعلمات مزيداً من الاستقرار وزيادة العطاء.

وأفاد العشوان أن حركة النقل الداخلي لهذا العام حققت رغبات 180 معلماً ومعلمة، وكانت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 59 % ونسبة المنقولات على الرغبة الأولى 30 % ، مبينًا أن المنقولين والمنقولات يمكنهم الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور من خلال (خدمات شؤون المعلمين – الاستعلام عن حركة النقل الداخلي) .

من جهته دعا مدير شؤون المعلمين ناصر بن سعيد آل حويل، المشمولين بالحركة بسحب خطابات توجيههم الكترونيا من حساباتهم في نور وإخلاء طرفهم من مدارسهم القديمة عن طريق قادة وقائدات المدارس، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق 19 / 12 / 1438هـ، مفيدًا أن من لديه اعتراض على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم عبر نظام نور خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة.