صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس لنادي ليفربول

متابعات-فجر:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوزه النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.

وذكر النادي الإنجليزي الخبر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مرفقًا فيديو لأبرز لقطات صلاح خلال شهر أغسطس.

ونجح صلاح خلال الشهر الماضي في إحراز 3 أهداف لفريقه وصناعة هدفين أخرين، وذلك في ٥ مباريات فقط في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا مع المنتخب المصري الذي يلتقي مساء اليوم الثلاثاء بنظيره الأوغندي على ستاد برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يبدأ صلاح المباراة.