القبض على شخص خطر متهم بإطلاق نار على مبنى المحكمة العامة بالأفلاج

متابعات -فجر

تمكن رجال شرطة الرياض من القبض على شخص خطر متهم في عدة قضايا إشهار السلاح و إطلاق النار مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص ، فضلا عن تجرأه بإطلاق النار على مبنى المحكمة العامة بمحافظة الافلاج .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بمتابعة من قبل صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة و بمساندة من قوة المهمات و الواجبات الخاصه من ضبط شخص خطر متهم في عدة قضايا إشهار السلاح و إطلاق النار مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص ، فضلا عن تجرأه بإطلاق النار على مبنى المحكمة العامة بمحافظة الافلاج .

و ذلك بعد وضعه تحت مجهر الرصد الأمني ، حيث تم تحديد مكان إقامته و اعداد الخطط و التدابير الكفيله بضبطه و تحييد خطره ، تم إيقافه و إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم نظاماً حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة .