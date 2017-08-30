الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة ينفذ خطته لموسم ما بعد الحج

متابعات_فجر

تنفذ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خطتها التشغيلية لموسم الحج الثاني 1438هـ بتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف بعد أن أدوا مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.

وتشمل الخطة تأمين الخدمات الصحية الطارئة لكل من يحتاجها من ضيوف الرحمن في مرحلة ما قبل المستشفى داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المؤدية منها وإليها وفي جميع أماكن تواجد الحجاج طوال موسمي ما قبل الحج وما بعد الحج من خلال استقبال جميع طلبات الخدمة الطبية الإسعافية من جميع المصادر وسرعة التوجيه حيال معالجتها وكذلك مساندة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن لما فيه خدمة الحجاج والمعتمرين لتمكينهم من أداء حجهم وكامل نسكهم بكل يسر وسهولة منذ قدومهم وإلى حين مغادرتهم .

وتتمثل الأهداف التفصيلية للخطة في نشر المراكز الإسعافية داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المؤدية من وإلى المدينة المنورة خلال موسم الحج وتأمين كل ما يلزم لتشغيلها طوال الموسم من القوى البشرية وسيارات الإسعاف في ساحات المسجد النبوي وعلى الطرق أوقات الذروة واستقطاب عدد من المتطوعين من الأطباء والطبيبات للعمل بالمسجد النبوي ومساجد المدينة، في حين أقامت الهيئة برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لمتطوعي ومتطوعات المسجد النبوي الشريف المشاركين في موسم الحج لهذا العام البالغ عددهم 133 متطوعاً ومتطوعة .

وشمل البرنامج تطبيق المهارات الإسعافية المتقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة في المسجد النبوي منها قياس المؤشرات الحيوية من الضغط والنبض ونسبة الأكسجين ، بالإضافة إلى محاضرات لمختصين من إدارة التدريب عن أهمية الإسعافات الأولية في الحياة وشرح بعض الحالات الإسعافية والمهددة للحياة وطريقة التعامل معها مثل حالات توقف القلب والتنفس أو حالات الغصة وإيقاف النزيف وبعض الحالات الأخرى وكذلك التعريف بدور التطوع وإسهامات التطوع الإسعافي في موسمي الحج والعمرة وصلوات الجمع بالمسجد النبوي الشريف وبعض المشاركات الرياضية وتوفير الأدوات الطبية والتجهيزات الأساسية لهم مثل العربات الكهربائية والتروليات المتنقلة وتخصيص قناة لاسلكية لأعمال التطوع لتسهيل مهمتهم وربطها بالعمليات المركزية بالمنطقة .