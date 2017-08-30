طائرة تابعة للخطوط اليابانية تهبط اضطرارياً لمشكلة في المحرك

متابعات _فجر

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية (جال) أن طائرة ركاب تابعة لها كانت متجهة من طوكيو إلى نيويورك اضطرت للعودة بعيد إقلاعها من مطار طوكيو-هانيدا اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة في المحرك ناجمة على ما يبدو عن إصطدام طير بالمحرك.

وقالت الشركة إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 كانت تقل 248 شخصاً بينهم طاقم من 15 فرداً، اقلعت قرابة الساعة 11,00 (02,00 ت غ) ولكن قائدها سرعان ما تنبّه لوجود مشكلة فقرر العودة إلى المطار من حيث أقلع.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن “طيرًا اصطدم على ما يبدو بالمحرك الأيسر لحظة الإقلاع” , مضيفاً أن الطائرة اضطرت للتخلص من بعض الوقود في الجو للتخفيف من وزنها قبل أن تعود وتحط في المطار.