وُزراء الزراعة في الإتحاد الأوروبي يبحثون اليوم فضيحة البيض الملوث

متابعات_فجر

يبحث وُزراء الزراعة في الإتحاد الأوروبي فضيحة البيض الملوث بالمبيد الحشري السام، وذلك خلال إجتماع يعقد في العاصمة الاستونية تالين اليوم .

وفي هذا السياق أكدت تقارير أوربية أن “40 دولة تأثرت بفضيحة واسعة تتعلق بالبيض الملوث بالمبيد الحشري (فيبرونيل)”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية انكا بادورارو “مع بداية هذا الأسبوع أبلغت 24 دولة من أصل 28 دولة أوروبية عن حالات تتعلق بالبيض الملوث، بينما أبلغت 16 دولة أخرى غير أوروبية عن حالات تلوث”, وتم اكتشاف مستويات منخفضة من “فيبرونيل” في البيض بعد أن استخدم المبيد الحشري على ما يبدو لتنظيف حظائر الدجاج, وقد أدى الخوف من تلوث البيض إلى سحب أعداد كبيرة من البيض المحتمل تلوثه وإعدامه كإجراء وقائي.