وزارة الثقافة والإعلام تقيم حفل لتكريم الوفود المشاركة في التغطية الإعلامية لموسم الحج هذا العام

واس – فجر :

أقامت وزارة الثقافة والإعلام في جدة اليوم الحفل السنوي لتكريم الوفود الاعلامية والثقافية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام 1438هـ ، بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد .

وخلال الحفل الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، نقل معالي وزير الثقافة والإعلام في كلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للوفود بعد أن منّ الله على حجاج بيت الله بأداء الفريضة.

وأكد معاليه أن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وتُسخّر كافة إمكانتها المادية والبشرية لرعاية ضيوف بيت الله الحرام وتتطلع في كل عام لبلوغ أفضل مستوى وتقديم أرقى الخدمات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ولفت إلى أن وزراة الثقافة والإعلام تسعد في مواسم الحج باستضافة الإعلاميين والمثقفين لأداء فريضة الحج وتغطية مناسكه المباركة وتقديم كافة الخدمات الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامهم.

وبين الدكتور العواد أن المملكة ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهي تقوم بدور عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقد نفذت المشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لكي يؤدي ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار مناسكهم بكل أمن وراحة.

وأكد معاليه أن المملكة تسعى بكل جهد لتوحيد الصفوف وتحقيق الأمن والسلم في مختلف أرجاء المعمورة ومحاربة الإرهاب الذي يستهدف الإسلام ويعمل على تشويه صورته. وليس أدل على ذلك من استهداف الإرهاب إلى أطهر البقاع ولكن الله دحر شرورهم. وأكد على ضرورة أن يكون الإعلام أداة لمحاربة التطرّف والإرهاب ومكافحة خطاب الكراهية؛ وأن يحمل إعلامنا رسالة السلام ونشر المحبة والتعايش مع الشعوب والثقافات.

وشكر معاليه الإعلاميين على الجهود المبذولة والتغطيات المتميزة لموسم الحج، والتي أسهمت في تغطية إعلامية متكاملة لحدثٍ عظيم جعلت العالم يعلم عن هذا الحدث العظيم ويتابع أخباره ويتعرف على مشاعر الحجاج ويتشارك معهم قصصهم وتجربتهم الروحية من خلال ما تم توفيره من منصات إعلامية ذات بعد عالمي.