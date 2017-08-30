إنجلترا تعزز الصدارة بالفوز على سلوفاكيا بثنائية في تصفيات كأس العالم

متابعات – فجر :

ابتعدت إنجلترا في صدارة المجموعة السادسة بعدما حولت تخلفها أمام ضيفتها سلوفاكيا إلى فوز مفصلي 2-1،أمس الاثنين، على ملعب “ويمبلي” في لندن، وذلك في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأصبح فريق المدرب، غاريث ساوثغايت، بحاجة إلى نقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين، اللتين تجمعاه بسلوفينيا في ويمبلي وليتوانيا في فيلنيوس، لكي يضمن بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة بعد أن خرج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة التي تواجه فيها مع منافسه المباشر.

وبعد أن تسبب بهدف التقدم بخسارته الكرة في منتصف ملعب بلاده ما سمح بتبادلها بين أدم نيميتش وستانيسلاف لوبتكا، الذي أودعها شباك جو هارت (3)، عوض مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكان خلف هدف التعادل بعدما نفذ ركلة ركنية وصلت عبرها الكرة إلى إيريك داير الذي حولها في الشباك (37).

ثم منح راشفورد بلاده هدف التقدم والفوز في الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة إثر تمريرة من غوردن هندرسون (59).

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا الثانية، التي تواجه منافسة من اسكتلندا وسلوفينيا في السباق على محاولة خوض الملحق المخصص لأفضل 8 منتخبات وصيفة في المجموعات التسع، بعد فوز الأخيرين تباعا على مالطا بهدفين لكريستوفر بيرا (9) وليغ غريفيث (49)، وليتونيا برباعية سجلها يوسيب ايليسيتش (25 و61 من ركلتي جزاء) وبنيامين فيربيتش (82) وفالتر بيرسا (90).