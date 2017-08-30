13 مخالفة لقرارات العمل في الرياض خلال إجازة العيد

متابعات – فجر :

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملةً تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية بالعاصمة للتحقق من مدى التزام أصحابها بقرارات التوطين والتأنيث وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتطبيق الأنظمة على المتحايلين .

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات تأنيث و7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي أن مفتشي العمل مستمرين بمتابعة المنشآت والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكداً أن الجولات الميدانية والزيارات التفتيشية على المجمعات والأسواق والمحال التجارية مستمرة في جميع الأوقات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .