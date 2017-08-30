“مدني مكة” يستخرج يد عامل احتُجزت في ماكينة للعجين

مكة المكرمة – فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من استخراج يد عامل بعد احتجازها في ماكينة المعجنات بأحد المخابز.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثامنة عشر والدقيقة السابعة من يوم الإثنين الثالث عشر من شهر ذو الحجة تلقينا بلاغا مفادة احتجاز يد شخص بداخل مكينة إعداد المعجنات وكانت الحالة عبارة عن احتجاز اليد اليسرى لعامل كان يقوم بإعداد العجين بداخل إحدى المخابز بمخطط ولي العهد (1) .

وأضاف: جرى نقل المحتجز وهو في العقد الرابع لمستشفى النور وجرى استخراج اليد المحتجزة تحت التخدير بإشراف فريق طبي متخصص وذلك عن طريق وحدات الانقاذ، مشيرًا إلى أن العامل المصاب مازال يتلقى العلاج اللازم في المستشفى.