الهلال يهزم الاتفاق وديا.. ومختار يلدغ الشباك في أول ظهور

متابعات – فجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم انتصارا في مباراته الودية أمام الاتفاق على ملعب الأول بنتيجة 2-صفر، تحضيرا لمباراة العين وسط حضورا جماهيريا مميزا في مدرجات ملعب نادي الهلال عصر اليوم، ورتم من اللاعبين مشابه لرتم المباريات الرسمية على الرغم من غياب العناصر الدوليين، إذ دخل رامون دياز بعلي الحبسي ومحمد جحفلي وعلي البليهي وعبدالله الحافظ وحسن كادش وفيصل درويش ومهند فلاته ومحمد كنو وكارلوس ادواردو وماتياس بريتوس ومختار فلاته القادم من الوحدة والذي تمكن من التسجيل في الشوط الأول بعد مرور أول نص ساعة.. مستغلا الدربكة في دفاع بالاتفاق، وفي الشوط الثاني أشرك دياز المهاجم مجاهد المنيع للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة بالرباط المتصالب وبعد أن اكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في المباراة الودية بروح عالية ، وقبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة إضافة كارلوس ادواردو هدف الهلال الثاني بتسديدة بعيدة سكنت شباك الاتفاق.

من جهة أخرى واصل محمد البريك برنامجه التأهيلي والعلاجي على فترتين صباحية ومسائية مع المعد البدني بالنادي لمحاولة تجهيزه قبل مباراة العين الاثنين المقبل.