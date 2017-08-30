نائب أمير الشرقية يوجه بضبط “المعتدي على الطفل” وتطبيق النظام بحقه

متاببعات – فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بالبحث والتحري عن الرجل الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل (كما بدا في المقطع أنه والد الطفل) في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، بإحالته إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتطبيق النظام بحقه، وأن يقوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بمتابعة حالة الأسرة.

وطالب من لديه معلومات عن المعنف الإدلاء بها لدى جهات الاختصاص، للتعامل معه وفق النظام.

مؤكداً سموه أن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قد كفلت حماية الطفل من الاعتداء عليه أو إيذاءه ، وأن الشرع المطهر أوصى بالرفق واللين في كافة المعاملات، وأن الأنظمة في المملكة أخذت بهذه القاعدة الشرعية الأصيلة، كما جاء في المادة الثانية من نظام حماية الطفل “حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره” كما جاء في ذات المادة” ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له”، مشدداً سموه على ضرورة تعاون المجتمع مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات.