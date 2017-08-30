تفاصيل العثور على الفتاتين المختفيتين في بحرة

متابعات – فجر

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه إشارة لما تم تداوله بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهم بمحافظة بحرة وإدعائه بأنهن تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته البالغة من العمر (٨) سنوات، جرى تكثيف البحث والتحرى حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهن وذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهن للإيذاء، وفِي صباح هذا اليوم الاثنين ١٤٣٨/١٢/١٣ حضر والدهن مصطحب ابنتيه وهن بحاله صحية جيدة ولله الحمد مضيف بأن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي واحضر تقرير طبي يثبت حالتها ،جرى سماع أقوالهن واستكملت إجراءت الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهن ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءت الأوليه تعرضهن لعملية الاختطاف وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص .