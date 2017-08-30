الحكومة الفلسطينية : الهجمة الاستيطانية الحالية تهدف لإنهاء أية فرصة لإحياء عملية السلام

متابعات_فجر

حذّرت حكومة الفلسطينية اليوم ، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال في أرضنا الفلسطينية تسعى إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية والقضاء نهائيًا على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : إن تلك الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الموسعة تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية وتهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين أهل البلاد وإحلال مستوطنين غرباء بدلًا منهم ، وفي الوقت نفسه وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر .

وأشار إلى الهجمة الأخيرة على حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية كجزء من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصة الخليل ونابلس التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم .