الكشافة يرشدون 152,574 حاجاً ويبدؤون العمل في المدينة المنورة والمنافذ

متابعات_فجر

بلغ عدد الحجاج التائهين الذين ارشدتهم معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في حج هذا العام 152,574 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث جرى إيصال 13,287 حاجاً إلى مقار حملاتهم, فيما أرشد 139,287 حاجاً بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية.

وبلغت الطلعات لأفراد الكشافة 6238 طلعةً، فوجوا خلالها 746000 حاج .

مما يذكر أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد في مشعري منى وعرفات ما يقارب 3000 كشاف وجوال وقائد, عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، وسبعة مراكز في مشعر

عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني, إذ اتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد, حيث تتم بدايةً بتسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تُسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها .

وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الحجاج استفادوا من الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية البالغة أكثر من مليون خريطة إرشادية بمقاسات مختلفة في الاستدلال إلى مقار حملاتهم .

وبين الدكتور الفهد، أن المرحلة الثانية من عمل المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج تنطلق اليوم بالمدينة المنورة، حي يقوم خلالها الكشافة بإرشاد الزوار بالمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف ، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الإسهام مع وزارة الصحة في المراكز الصحية في محيط الحرم النبوي، والمشاركة في تقديم مختلف الخدمات في مسجد الميقات، ومسجد القبلتين، ومسجد قباء من أجل إرشاد الزوار، وتسهيل تحركاتهم في المناطق الحيوية، بالإضافة إلى عمل المرحلة الثانية من المعسكرات الموجودة بالمنافذ البالغة 16 معسكراً يقوم عليها قطاع وزارة التعليم .