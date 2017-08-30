الكوشك: مهمتنا متابعة الأعمال وليس فرض العقوبات

متابعات_فجر

أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المشرف العام على قطاع المتابعة والتوجيه الدكتور طارق كوشك ، أن مهام ومسؤوليات لجان المتابعة والتوجيه بالمؤسسة لا تنحصر في متابعة الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الميدانية ، ومراقبة مستوى النظافة داخل مقار سكن الحجاج بمكة المكرمة ومخيماتهم بالمشاعر المقدسة فقط ، فهناك مهام أساسية أبرزها العمل على تلافي الأخطاء أثناء العمل ، مبيناً أن اللجان لا تسعى لتصيد الأخطاء ومعاقبة هذا أو ذاك ، لكنها لجان تعمل على التوجيه وتدعو للانضباط في العمل ليخرج العمل بشكل أفضل ، مشيراً إلى أن من أبرز مهام اللجنة ومسؤولياتها متابعة الأداء والالتزام بالأنظمة والتعليمات أثناء العمل والتنبيه عن أي تقصير يسجل.

وبين الدكتور كوشك أن المؤسسة عملت خلال موسم حج هذا العام على دمج الخبرة العملية بالعلمية للخروج بعمل جيد يتوافق مع ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من خدمات لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن مهام فرق لجان المتابعة والتوجيه القيام بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة أداء مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة والأعمال التي تقدمها.

وأكد الدكتور طارق كوشك أن إعداد الاستمارات الخاصة بالتقييم والأداء تتم وفقاً لأسس علمية مدروسة تكفل بعون من الله تقييم الأداء بشكل جيد ومنظم ومن ثم تحليلها وإعطاء النتائج النهائية نهاية الموسم بإذن الله.