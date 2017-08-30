أمير نجران يواسي أسرة الخبي في وفاة مواطن وطفليه

متابعات_فجر

واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة المواطن علي بن أحمد الخبي، الذي توفي واثنين من أطفاله، إضافة إلى عاملة منزلية، إثر حريق نشب في منزلهم بحي الفيصلية، كما اطمأن سموه على صحة المصابين الخمسة في الحادثة، وهم زوجته وأطفاله.

وأعرب سموه لدى زيارته منزل والد المتوفي بحي القابل اليوم، عن صادق تعازيه للأسرة، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يعجّل في شفاء المصابين.

من جهته، عبّر والد المتوفي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على تعازيه، وعلى لفتته الإنسانية ، داعياً الله أن يرزقه الأجر والمثوبة، ويجعل سعيه في موازين حسناته.