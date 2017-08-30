إحباط محاولة تهريب 50 كيلو حشيش بعد تبادل لإطلاق النار بجازان

متابعات_فجر

تمكنت فرق المجاهدين بمنطقة جازان من إحباط عملية تهريب عبر الحدود السعودية اليمنية، صادرت خلالها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وقبضت على مهرب بعد إصابته ومقتل الآخر، إثر إطلاق النار عليهم عند محاولتهم الهرب غرب قرية سردياع التابعة لمحافظة العيدابي بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبدالله بن قزيز، أن دوريات الفرقة الثالثة للمجاهدين بمحافظة فيفا التابعة للقطاع الجبلي، تمكنت من ضبط ومصادرة كمية من الحشيش المخدر، بعد أن وضعت دورياتها الراجلة عدة كمائن للمهربين بأحد المواقع الوعرة المتوقع اتخاذها.