فيراتي : ميسي لم يصل إلى مستوى إيسكو

متابعات-فجر:

أشاد ماركو فيراتي، لاعب وسط منتخب إيطاليا، وباريس سان جيرمان، بالإسباني إيسكو، لاعب ريال مدريد بعد الأداء الكبير الذي قدمه الأخير مساء السبت الماضي في مواجهة المنتخبين بتصفييات كأس العالم 2018 على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تلاعب إيسكو بماركو فيراتي، وبقية لاعبي إيطاليا خلال المباراة التي انتهت بفوز الماتادور بثلاثية نظيفة، علما بأن لاعب ريال مدريد سجّل هدفين في مرمى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وقال فيراتي في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “لقد عانيت كثيرًا امام إيسكو، لقد أخذني بأدائه فجأة، حتى ليونيل ميسي لم يصل لهذا المستوى”.

واختتم: “عندما مرر الكرة من بين قدمي، شعرت أنه يجب علي الوقوف والثناء على أدائه الذي يقدمه”.