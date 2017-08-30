الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تنوه بنجاح موسم حج هذا العام

متابعات-فجر:

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ .

ونوهت الأمانة بما تحقق – بفضل الله تعالى وتوفيقه – ثم بالمتابعة المستمرة والخطط المدروسة التي يشرف عليها ولاة الأمر وتسهم في تنفيذها كافة القطاعات الأمنية والمدنية.

وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد : إننا بهذه المناسبة نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ـ أيدهما الله ـ اللذين يوليان خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما وتطوير المشاعر المقدسة اهتمامهما ومتابعتهما .