القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة توفر أفضل الخدمات لضيوف الرحمن لمرحلة ما بعد الحج

متابعات_فجر

تبذل جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بحج هذا العام 1438هـ في المدينة المنورة جهوداً ملموسة في خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف لموسم ما بعد الحج ومواصلة تقديم كافة الخدمات لهم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الذي يقف شخصياً على سير تلك الخدمات وتأمينها لحجاج بيت الله العتيق بعد أن أتموا مناسكهم بكل يسر واطمئنان وأمان بفضل الله تعالى .

ففي هذا الصدد تواصل إدارة التوجيه والإرشاد بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة تنفيذ الشق الثاني من خطتها الموسمية بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بالترتيب لعدد من العلماء والمدرسين لإلقاء الدروس اليومية وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم , في أماكن متفرقة من المسجد النبوي حسب جدول أعد لذلك حيث تم تعيين عدد من المدرسين باللغات الإنجليزية والأوردية والبشتو والفارسية والفرنسية وغيرها لفترة مابعد الحج , كما خصصت هواتف على مداخل المسجد النبوي يجيب من خلالها عدد من المشايخ على الأسئلة التي ترد عن طريقها .

وتستقبل مكتبة المسجد النبوي روادها وتسهل حصولهم على المعلومة من خلال الكتاب الورقي أو الرقمي بالإضافة إلى توزيع كتيبات مجاناً عن الأدعية الشرعية وآداب الزيارة وكذلك الحال في المكتبة النسائية بقسمي النساء الشرقي والغربي ، فيما تكثف المكتبة الصوتية الجهد من خلالها بتوزيع الأقراص والأشرطة الصوتية التي تسجل عليها التلاوات والخطب والدروس التي تلقى في المسجد النبوي ، بينماً تقوم إدارة المصاحف بمتابعة أماكن المصاحف وترتيبها أمام المصلين وتوفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف وترجمات معاني القرآن الكريم بعدة لغات المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة .

ويكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه الخدمي للفترة الموسمية الثانية ما بعد الحج بالمساندة في خدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي , حيث تشهد صالات الرحلات الدولية كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة بعد أن منً الله عليهم بأداء فريضة الحج وقضاء بعض الأيام في رحاب طيبة الطيبة للصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ,وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالحج خاصة وأن حركة المغادرة تشهد ذروتها ، كما تتمركز فرقة من الهلال الأحمر السعودي طوال موسم الحج على طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة حيث تتكون الفرقة المرابطة في مركز نقطة التفتيش “كيلو 9” من طاقم من المسعفين وطبيب ومدير للمركز لتقديم الخدمات للحجاج داخل الحافلات التي تدخل للفرز في المركز فضلاً عن فرقة تتجول على الطريق حتى النقطة المكلفين بها إلى جسر النقيعة على بعد (60) كيلومتر .

وفي نفس السياق يقوم فرع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بمنطقة المدينة المنورة من خلال الدعاة والمترجمين على خدمة الحجاج والمعتمرين بالمدينة المنورة وتوعيتهم من خلال مواقع مراكز التوعية التي أعدتها الأمانة وهي ميقات ذي الحليفة ومسجد القبلتين ومسجد الشهداء وثماني مراكز فرعية في ساحات المسجد النبوي الشريف وكذلك كبينة هيئة البقيع ومركز التوعية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لتوعية ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين ,وكذلك المراكز في مدينة حجاج البر ومركز شهداء أحد ومراكز الحجاج ومركز مسجد الخندق ومركز في محافظة خيبر إضافة إلى لجان للإجابة على أسئلة الحجاج عن طريق الهاتف المجاني ، فيما يقوم في هذا الخصوص أيضا فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة بتكثيف الجهود خلال موسم ما بعد الحج من خلال خطة تشغيلية ركزت على الجولات الميدانية على الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية بالأسواق والالتزام بالأسعار المحددة إضافة إلى القيام بجولات على الأسواق لمكافحة الغش التجاري وجولات أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من مستوى النظافة والالتزام بالتسعيرة المحددة .

وتكثف شرطة منطقة المدينة المنورة الدوريات الأمنية ورجال الأمن في مناطق الحجاج وخاصة في المنطقة المركزية بالإضافة إلى تأمين المعدات والآليات والأجهزة الحديثة التي من شأنها تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحجاج والزوار وتجهيز المواقف الخاصة بالسيارات وتنظيم الطرقات والشوارع التي تؤدي من وإلى المسجد النبوي الشريف بمشاركة جميع القطاعات والأجهزة التابعة للأمن العام في المنطقة مع الوجود في كل المواقع والميادين داخل المدينة المنورة ومحافظاتها الواقعة على خط سير الحجاج بما يضمن تقديم كل الخدمات الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن زوار مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، فيما تقدم المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة كافة الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج هذا العام وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج زوار المسجد النبوي الشريف والمواطنين والمقيمين التي تشمل البرامج العلاجية والوقائية والإسعافية والخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية ومنافذ الدخول ومناطق سكن الحجيج وعلى الطرق الرئيسية المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة لتصبح خدمة طبية متكاملة وتنفيذ لبرامج العلاجية باستقبال جميع الحالات المرضية والإسعافية المحولة إلى المستشفيات المحددة العاملة بالحج وتوفير الخدمات الضرورية من حيث التشخيص والعلاج والتنويم إذا دعت الضرورة بما فيها إجراء العمليات الجراحية وغيرها .

بدورها تقوم إدارة مرور المدينة المنورة بتأمين كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج والمواطنين والزوار من خلال تكثيف القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والساحات الملحقة به ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الشهداء إضافة إلى الأسواق التجارية والمطاعم ,وذلك بمشاركة جميع الضباط والأفراد لتطبيق الخطة المرورية ولتأمين حركة السير والاطمئنان على الانسيابية والتنويه لقائدي المركبات بأن يلتزموا بالأنظمة المروية خاصة السرعة وعدم الوقوف المزدوج أو الوقوف في الأماكن الممنوعة ، كما يقوم قسم السلامة المرورية بإدارة المرور بتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعقيب على اللوحات الإرشادية .

من جهتها تقدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة خلال مراكزها التوجيهية ونقاط التوزيع والفرق الميدانية بالمدينة المنورة ، التوعية والتوجيه لضيوف الرحمن بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتحقيق أعلى درجات التميز بما يعكس دورها الحيوي وفق أسلوب حكيم وتعامل رفيع مع الحجيج والزوار مع نشر الوعي والدلالة على الصفة الشرعية لأعمال الحج والزيارة ، حيث كلفت الرئاسة في خطتها التشغيلية ” 325 ” مشاركاً ما بين أعضاء ومترجمين بمختلف اللغات ويعمل المكلفون في عدد من المراكز التوجيهية التي تحوي عدة وسائل توعوية وتوجيهية متنوعة لتوعية الزوار فتوزع المواد بخمس عشرة لغة ، كما تبث المراكز مقاطع فيديو بعدة لغات عبر شاشات عرض حديثة ويقدم النصح والتوجيه لهم من خلال أعضاء المركز بمساندة فريق من المترجمين .