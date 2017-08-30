الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف للحجاج المغادرين منافد المملكة

متابعات_فجر

بدأت مراكز توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين تسليم هدية الحاج من المصحف الشريف طباعة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أثناء مغادرتهم منافذ المملكة إلى أوطانهم ، المخصصة لضيوف الرحمن .

وعبر عدد من الحجاج الذين تسلموا هدية الحاج المصحف الشريف وغادروا المملكة إلى أوطانهم ، عن شكرهم وتقديرهم على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية فائقة بحجاج بيت الله الحرام في جميع المجالات والخدمات الجليلة التي حظيت بها قوافل الحجاج، والجهود والخدمات التي أسهمت في آداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، ورعاية كاملة منذ وصول الحجاج حتى مغادرتهم.

وأوضح مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس لجنة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف الشيخ طلال بن أحمد العقيل، أن هذه الهدية الغالية على قلوب الحجاج من المصحف الشريف محل التقدير والاعتزاز والفخر والعناية عند جميع الحجاج ، عاداً هذه الهدية من أهم الأعمال الجليلة التي يقوم بتوزيعها فريق عمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج لدى مغادرتهم أوطانهم سالمين غانمين.

وأشار العقيل إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قامت بتأمين مليون وخمسة وسبعون ألف نسخة من القرآن الكريم طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ، بإصدارات وتراجم متعددة لمعاني القرآن الكريم ، وبلغات العالم التي تطبع في مجمع الملك فهد بأكثر من 60 إصداراً مختلفاً، موضحاً أن عملية التوزيع تتم وفق خطة متكاملة ومعتمدة ، يشارك في تنفيذها فريق عمل موزع في جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، يتكون من 1000 مشرف وموزع وإداري وعامل متخصصين في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين.

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