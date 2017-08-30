وزير الدفاع الأمريكي يؤكد قدرة بلاده على التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية

متابعات_فجر

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس: إن لدى الولايات المتحدة عدة خيارات عسكرية للتعامل مع استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية.

وأوضح ماتيس في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع فريقه للأمن القومي، لبحث تجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة، بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الدفاع عن نفسها وعن الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان”.

وتابع قائلاً لقد حذرنا في السابق من أن أي تهديد يطال الولايات المتحدة أو أي من أراضيها بما فيها جزيرة “جوام” أو يطال حلفائنا، سيواجه برد عسكري كبير وفعال”.

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