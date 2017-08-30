فرار 96 سجينًا من سجن في ساحل العاج

متابعات_فجر

أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج، أن 96 سجينًا فروا الأحد، من سجن كاتيولا، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج على بعد 45 كلم شمال بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.

وأفاد مصدر أمني أن “السجناء فروا صباح الأحد بين الساعة الخامسة والسادسة”, وبحسب مصدر قضائي في كاتيولا فإن “عملية الفرار الجماعية هذه يقف خلفها مساعدون ليوكو الصيني (سجين شهير قتل قبل سنوات داخل السجن)”.

وأضاف أن السجناء صعدوا إلى سطح زنزاناتهم للوصول إلى زنزانات أخرى واستغلوا خروج العمال لكسر البوابة الرئيسية والهروب.

من جهته ذكر مدير إدارة السجن يواكيم كوفي كونغوي أن “عمليات البحث بدأت على الفور للعثور على الهاربين الذين اعتقلت الشرطة وقوات الدرك بعضهم”, وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات المتعلقة بهذا الهروب، داعيًا السكان إلى المحافظة على هدوئهم.