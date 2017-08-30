رجال الإطفاء يكافحون حريقًا في أكبر مصنع للحافلات بالبرازيل

متابعات_فجر

قالت شركة ماركوبولو البرازيلية لصناعة الحافلات إن حريقًا هائلاً شب بعد ظهر الأحد، في أكبر مصنع للحافلات بالبرازيل وإن رجال الإطفاء يعملون على السيطرة عليه.

وأضافت الشركة في بيان، أن رجال الإطفاء طلبوا من السكان المقيمين بجوار المصنع في كاشياس دو سول بولاية ريو جراندي الابتعاد عن المنطقة بسبب خطر حدوث انفجارات, ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وعرضت وسائل الإعلام البرازيلية مشاهد لأعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع، وذكرت أن الحريق بدأ في قطاع البلاستيك بالمصنع, ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب الحريق أو حجم الخسائر.