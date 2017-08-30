أسباب وأعراض تورم الجسم وطرق علاجه

متابعات – فجر :

لكي نعرف ماهي الأسباب الرئيسية في تورم وانتفاخ الجسم والذي تعد من أكثر المشاكل الجسدية التي تحدث للجسم وتسبب انزعاجا كثيرا للسيدات. لكن ما هو تورم الجسم؟ هو عبارة عن زيادة في الحجم أو وجود تغيير كبير في شكل مناطق الجسم والتي عادة ما تتحرك هذه المناطق المصابة بالأورام والانتفاخ نتيجة تأثير الجاذبية. يحدث هذا التورم والانتفاخ للجسم بسبب عدة عوامل مرضية أو عادات تقوم بفعلها المرأة ولا تعلم انها سبب تورم وانتفاخ يديها وقدميها.تابعينا سيدتي لكي نسرد لك أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ وتورم شديد في الجسم.1- مشاكل الكلى والكبد والقلبعادة المرأة المصابة بأي مرض من هؤلاء الأمراض الثلاث الكلى أو الكبد أو القلب هي الأكثر عرضة للإصابة بمشكلة تورم الجسم وأن هذا الانتفاخ والتورم من أهم أعراض تلك الأمراض. تعاني المرأة من مشكلة في قد تتسبب في بطء عملها من التخلص من الأملاح والسوائل الزائدة في الجسم مما يؤدي إلى انحباس هذه السوائل وتراكم الأملاح مما يحدث انتفاخ وتورم في الوجه واليدين والساقين. كما أن إصابة الكبد بالتليف والتشمع الكبدي قد يسبب أيضًا تورم حاد في الجسم وخاصة منطقة الأيام والبطن. بالإضافة لأمراض القلب والأوعية الدموية وحدوث قصور في عضلات القلب من أهم الأسباب التي تسبب انتفاخ الجسم نتيجة النزيف الذي يحدث الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد.2-أدوية السكر وضغط الدمتناول الأدوية والمسكنات وبعض العلاجات من أحد أسباب إصابة الجسم بالتورم والانتفاخ ومن أشهر هذه الأدوية والعقاقير الطبية هي التي تحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يستخدم لعلاج . أمراض ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا فبسبب هذه العلاجات والأدوية المعالجة السكر وأمراض ضغط الدم فقد يتسبب في احتباس السوائل داخل الجسم وتحت الجلد وبالتالي تسبب تورم الجسم وتجعله منتفخا خاصة في منطقة الوجه وتورم الأطراف والأصابع ومنطقة البطن والأرداف.3-الإكثار من تناول الأملاح والإقلال من البروتيناتبالتأكيد الأطعمة الغذائية الغنية بنسبة كبيرة من الأملاح تلعب دورًا كبيرا في تورم وانتفاخ اليدين والقدمين وخاصة إذا تم الإفراط في تناولها وذلك لأن الجسم يتحسس كثيرًا من هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والصوديوم ويتسبب في احتباس هذه الأملاح السوائل داخل الجسم وتورمه وخاصة تورم القدمين والساقين. عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات قد تتسبب في إصابة الجسم بالتورم والانتفاخ وذلك لأن نقص هذه الأطعمة قد تؤدى الى تراكم السموم والنفايات في الجسم وبالتالي يحدث تورم الجسم وانتفاخه. نقص نسبة الماغنسيوم ونقص من أهم مسببات انحباس السوائل تحت الجلد.4-أيام ما قبل الحيض والشهور الأخيرة من الحملمن أعراض لدى النساء قبل نزولها أو حدوث تأخر في ميعادها هو حدوث حالة من التورم الشديد في اليدين والقدمين مع إصابة الوجه بالانتفاخ. هذا بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث قبل الدورة الشهرية مع احتباس السوائل تحت الجلد. من أسباب تورم وانتفاخ الجسم أيضًا هو إصابة المرأة الحامل بتسمم الحمل وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل. يتسبب ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة الحامل الى تورم في قدميها بشكل غير طبيعي مع تورم أنفها ووجها ويديها وقدميها أيضًا.- علاج تورم وانتفاخ الجسمهناك العديد من الطرق العلاجية الفعالة في تخلص الجسم من التورم والانتفاخ أو على الأقل قد تخفف من أعراض هذا التورم وتقي الجسم من إصابته ومن أهم هذه الوسائل العلاجية هو الإكثار من تناول المياه التي تعمل على تطهير الجسم وتنظيفه من السموم والأملاك المسببة لهذا التورم. لابد من تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا فهو ممتاز في علاج مشكلة انتفاخ البطن وتورم اليدين. من الضروري أيضًا تناول الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة التي تساعد على امداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها. من اجل تغذية أنسجة الجسم. من أكثر الطرق العلاجية أيضًا هو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهي قادرة على تحسين الدورة الدموية وانتظام مستويات ضغط الدم التي عندما يحدث خلل في معدلاتها قد تسبب تورم وانتفاخ للجسم.