الشعر و الترفيه ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 38 في يومه الثالث

الجوف – فجر :

تواصلت فعاليات مهرجان الجوف حلوة 38 و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف لليوم الثالث في حديقة الخزامى بسكاكا حيث كان حضور و زوار المهرجان على موعد من الإثارة و المتعة و تفاعل مميز من الحاضرين .

فقد أقيمت عدد من الفعاليات بحضور عددٍ من نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة الجوف و الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة شملت المسابقات الترفيهية و ألعاب الذكاء و السرعة بالإضافة إلى مسرح الدمى و مشاركات الأطفال بالشعر و الإنشاد ؛ مسجلاً حضورًا تفاعليًا من المشاركين و الجمهور الحاضر .

كما اشتملت الفعاليات على اقامة أمسية إنشادية و شعرية شارك فيها الشاعر الشاب عبد المجيد الشمري و المنشد المبدع سعد الظفيري و بإدارة الشاعر ثامر بن راكد .

فقد تضمنت الأمسية تقديم العديد من القصائد و الشيلات حلّق من خلالها الشعراء بالعديد من أغراض الشعر ، متزينةً بحبّ الوطن و قيادته ، كما ألقيت القصائد الاجتماعية و الغزلية بألحان الموروث الشعبي للمنطقة .

و في ختام الأمسية قام منسق الفعاليات بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الأستاذ أسامه بن فارس العويش بتقديم شكره و تقديره للشعراء المشاركين على هذه الأمسية الماتعة ، مقدمًا لهما دروعًا تذكارية بهذه المناسبة .

من جانبه قدم المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ صلاح بن شندل العنزي شكره و تقديره لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف على دعمهم المستمر و متابعتهم الدؤوبة لفعاليات المهرجان و تذليل العقبات التي تواجه تنفيذها ، و الشكر موصول لكافة اللجان على جهودهم البارزة و المميزة بالقيام بأدوارهم على أكمل وجه .

وقدم العنزي شكره لمركز الرعاية المتكاملة على تقديمهم عددًا من الجوائز للمسابقات المقدمة على مسرح الفعاليات.