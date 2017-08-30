الجيش اليمني يدمر زورقاً حربياً تابع للانقلابيين في جزر ميدي شمال اليمن

متابعات – فجر :

دمرت قوات من الجيش اليمني زورقًا حربيًا تابعًا لميليشيات الانقلابيين أثناء اقترابه من أحد ‏مواقع الجيش في جزر ميدي، شمالي اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني، يوم الأحد، أن القوات البحرية اليمنية رصدت تحركات زورقًا أثناء ‏اقترابه من إحدى الجزر المتمركز فيها مقاتلون من المنطقة الخامسة في اليمن وتم استهدافه ‏بصاروخ 21 بحر – بحر وتدميره كليًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.‏

وأشار المصدر في تصريح نقله موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل ‏جميع العناصر التي كانت تستقل الزورق.

وبين أن الزورق كان يحمل فريقًا هندسيًا لزراعة ‏الألغام وحاول طاقمه التسلل إلى مناطق بحرية خاضعة لسيطرة المنطقة الخامسة على سواحل ‏البحر الأحمر .