الجيش اليمني يدمر زورقاً حربياً تابع للانقلابيين في جزر ميدي شمال اليمن

متابعات – فجر :
دمرت قوات من الجيش اليمني زورقًا حربيًا تابعًا لميليشيات الانقلابيين أثناء اقترابه من أحد مواقع الجيش في جزر ميدي، شمالي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني، يوم الأحد، أن القوات البحرية اليمنية رصدت تحركات زورقًا أثناء اقترابه من إحدى الجزر المتمركز فيها مقاتلون من المنطقة الخامسة في اليمن وتم استهدافه بصاروخ 21 بحر – بحر وتدميره كليًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشار المصدر في تصريح نقله موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل جميع العناصر التي كانت تستقل الزورق.
وبين أن الزورق كان يحمل فريقًا هندسيًا لزراعة الألغام وحاول طاقمه التسلل إلى مناطق بحرية خاضعة لسيطرة المنطقة الخامسة على سواحل البحر الأحمر .