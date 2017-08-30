بعد تعرّضة للفتوى.. “الثقافة” تستدعي صاحب تغريدة مثيرة حول ذبح الأضحية

فريق التحرير – فجر

أوضح الناطق الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الأستاذ “هاني الغفيلي” إنه إشارة لما أُثير بوسائل الإعلام بما نسب لأحد الأشخاص حول ذبح الأضحية، فقد تم استدعاءه وإبلاغه بعدم الخوض بالفتاوى الشرعية وأن تترك لأصحاب الشأن وذلك التزاماً باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى الهيئة فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى.

وردّ المغردون على الأستاذ هاني الغفيلي” بعدم الاقتصار على استدعاء هذا الشخص، بل و معاقبته.

#العلويط_الاضحيه_مكروهه_وبدعه الذين يمتلكونها ومن توجد في بيئاتهم وأما غيرهم فلم يوجه لهم الخطاب بها ولهذا تكره لهم مع التكلف والهدر 2 — عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) September 3, 2017