اختتام البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك بنحر ٧١,٦١٣ أضحية

الرياض – فجر

اختتمت مساء اليوم الأحد أعمال البرنامج الموسمي لعيد الأضحى المبارك للعام ١٤٣٨ هـ، بنحر ٧١,٦١٣ أضحية والذي شارك في تنفيذه أكثر من ٤٤٧٠ عنصر بشري وبتعاون ومساهمة الأجهزة الأمنية، حيث سجل البرنامج نجاحا شارك فيه سكان مدينة الرياض والاستفادة من الخدمات التي وفرها البرنامج.

وثمن الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المشرف على البرنامح الموسمي للأضاحي والمدير العام لصحةالبيئة في أمانة منطقة الرياص نجاح البرنامج بمشاركة إدارات مختلفة في الأمانة وبتعاون الأجهزة الأمنية، منوها بالتوجيهات الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه “يحفظهما الله” لتنفيذ البرنامج الموسمي للأضاحي والدعم من معالي أمين منطقة الرياض، والمتابعة الميدانية من سعادة وكيل الأمين للخدمات.

وأشار الدكتور الدوسري إلى أن البرنامج الموسمي للأضاحي يمثل أحد المبادرات الداعمة لخدمة العاصمة الرياض وسكانها ضمن برنامج تعزيز الجوانب الاجتماعية والخدمية لموسم عيد الأضحى المبارك، عبر تهيئة مسالخ نظامية ومسالح متنقلة وأسواق رئيسية للأغنام وأسواق مؤقتة، مع توفير خدمات ضيافة في تلك المسالخ بهدف تسهيل ذبح الأضاحي على سكان العاصمة، من خلال منظومة عمل متكاملة، شارك في تنفيذها أكثر من ٤٤٧٠ عنصرا بشريا من أطباء بيطريين ومراقبين وعمال يمثلون الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة والادارة العامة للأسواق والإدارة العامة للراحة والسلامة والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، ساهموا في تهيئة مسالخ نظامية رئيسية ومتنقلة بلغ عددها ١٢ مسلخا وأسواق لبيع الماشية ثابتة ومؤقتة بلغ عددها ١٥ سوقاً، كما اشتمل البرنامج الترخيص لنحو ٣٠٠ مطبخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية وبتعاون تام وكامل من شرطة منطقة الرياض ومرور منطقة الرياض والإدارة العامة للمجاهدين.

وأردف الدكتور الدوسري أنه خلال تنفيذ البرنامج الموسمي للأضاحي أيام العيد تزامن تنفيذ خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات.

ولفت المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي إلى أن من ضمن خدمات البرنامج توفير خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن، مع توفير عمالة للتنزيل والتحميل.